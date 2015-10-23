Ереван, 23 октября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. 23 октября в Ереване стартовал третий международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений. Участникам Ереванского форума приветственное послание направил также президент России Владимир Путин. Его зачитал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Серж Саргсян, Пресс-служба президента Армении

В открытии мероприятия принял участие президент Армении Серж Саргсян.

В рамках форума при участии Сержа Саргсяна состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию Лазаревского института. Саргсян также принял участие в презентации публикаций, посвященных 200-летию Лазаревского института и Московской школы востоковедения, а также каталога резервного фонда музея книги МГИМО, посмотрел выставку, посвященную 200-летию Лазаревского института восточных языков.

В приветственной речи президент Армении с удовлетворением отметил важный вклад МГИМО и в вопрос подготовки кадров для Армении.

По сообщению пресс-службы президента Армении, Саргсян напомнил, что в этом году в Армении отмечают 200-летие Лазаревского института восточных языков, учрежденного известной армянской дворянской династией Лазаревых. «Глубоко символично, что «200-летие Лазаревского института» — главная тема Ереванского международного форума. Мне особо приятно отметить, что и сегодня востоковедческая школа МГИМО продолжает славные традиции Лазаревского института», — заявил президент.

В своей речи Саргсян также представил приоритеты Армении на международной арене, рассказал о стратегическом партнерстве с Россией, напомнил, что в повестке двустороннего сотрудничества Армении важное место отводится развитию взаимоотношений с соседними странами — Ираном и Грузией. Президент также отметил интенсивное сотрудничество с западными партнерами, при активном содействии которых «уже долгие годы проводятся масштабные реформы, нацеленные на совершенствование демократических институтов, обеспечение верховенства закона, усиление роли гражданского общества в управлении страной».

Серж Саргсян подчеркнул, что 2015 год для народа Армении проходит под знаком двух важнейших для ее новейшей истории событий: 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Геноцида армян. «Основной посыл обоих — не забывать человеческие трагедии, противостоять попыткам ревизионизма истории и извлекать уроки из прошлого, чтобы предотвратить повторения преступлений против человечности», — заявил Саргсян.

Отдельно глава Армении коснулся «одного из важнейших вопросов внешней политики и национальной безопасности Армении — необходимости урегулирования нагорно-карабахской проблемы».

Данную часть выступления Сержа Саргсяна ИА REGNUM приводит без сокращений:

«Народ Нагорного Карабаха борется за свое неотъемлемое право на самоопределение — право, закрепленное в Уставе ООН и в других международных базовых документах. Претензии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха лишены каких-либо исторических, правовых, политических и моральных оснований. На протяжении многих веков Нагорный Карабах ценой упорной борьбы доказал свое право на свободное существование. Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана.

После распада Российской империи в 1918 г. на политической карте Закавказья впервые появилось новое формирование под названием Азербайджан. Поэтому говорить о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану до 1918 г. абсолютно неуместно, так как такого государства не существовало. Лига Наций отклонила просьбу новообразованного Азербайджана на членство в этой организации из-за неопределенности его границ. Азербайджанцы предприняли попытки аннексировать Карабах военным путём. В 1918—1920 гг. азербайджанские вооружённые соединения осуществили погромы армянского населения. Только в марте 1920 г. в культурном центре региона — в Шуше были вырезаны и депортированы 40 тысяч армян. Эта страшная резня оставила глубокую кровоточащую рану. Поэт Осип Мандельштам написал «сорок тысяч мёртвых окон там видны со всех сторон».

В 1920 г. Карабах, вопреки воле его народа, по решению Кавбюро Российской коммунистической партии большевиков, то есть партийного органа, который не имел полномочий на принятие подобных решений, был включен в состав Азербайджана со статусом автономной области. Более того, в автономную область была включена не вся территория Карабаха, вследствие чего Нагорный Карабах лишился общей границы с Арменией.

Конституционным актом о независимости от 18 октября 1991 г. Азербайджан признал недействительными акты, касающиеся Азербайджана, принятые в период существования Советского Союза. Тем самым Азербайджан признал недействительными и все акты, касающиеся Нагорного Карабаха.

А какая судьба была уготована армянам Карабаха в составе Азербайджана, можно прекрасно представить по примеру другого армянского региона, также насильно присоединенного в советские годы к Азербайджану, правда, в этом случае со статусом автономной республики — Нахиджевана, где планомерно проводилась политика искоренения его армянского населения и уничтожения армянских культурных памятников. Следует отметить, что Лазаревы по происхождению были именно из Нахиджевана.

В дни распада Советского Союза народ Нагорного Карабаха, следуя нормам международного права, положениям соответствующего законодательства СССР, посредством референдума провозгласил свою независимость, точно таким же образом, как бывшие республики Советского Союза, как и сам Азербайджан. Кстати, в Азербайджане референдум о независимости был проведен после референдума в Карабахе. Таким образом, на момент распада Советского Союза на административной территории бывшей Азербайджанской Советской Социалистической Республики были образованы два независимых и равноправных субъекта: Нагорно-Карабахская Республика и Азербайджанская Республика.

Во второй раз за 100 лет, получив возможность создания независимого государства, Азербайджан повторил попытку 1918 г., начав агрессию против Нагорного Карабаха, подвергнув бомбардировкам мирные города и села, устроив погромы и депортацию армян. Академик Андрей Сахаров охарактеризовал погромы армян в Сумгаите, Баку и Кировабаде как попытку организации нового геноцида армян.

Встретив героическое сопротивление карабахцев и в результате боевых действий потеряв несколько тысяч квадратных километров территории, и под угрозой еще больших потерь, Азербайджан был вынужден начать прямые переговоры с руководством Нагорного Карабаха о заключении соглашения о прекращении огня, были проведены многочисленные встречи между высокопоставленными должностными лицами НК и Азербайджана, подписаны соглашения о временном прекращении огня, в результате чего в мае 1994 г. было подписано трехстороннее соглашение о бессрочном прекращении огня между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. В том же формате в феврале 1995 г. было подписано соглашение об укреплении режима прекращения огня, направленного на создание благоприятных условий для переговорного процесса. Оба документа действительны по сегодняшний день, так как являются бессрочными. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана признало Нагорный Карабах как минимум стороной конфликта. Как видим, когда Баку в действительности желает достичь какого-либо результата по карабахской проблеме, то напрямую ведёт переговоры с Нагорным Карабахом и не препятствует вовлечению Нагорного Карабаха в переговорный процесс.

Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся в формате посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственной структуры, имеющей на это международный мандат. Азербайджан постоянно отвергает предложения сопредседателей как по урегулированию, так и по мерам доверия, переговорам противопоставляет эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией, что приводит к многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения. В последние месяцы Азербайджан перешел на новый виток эскалации ситуации с использованием тяжелой артиллерии.

Этими действиями Азербайджан не только нарушает основополагающие международные обязательства о мирном урегулировании споров, воздержании от применения силы или угрозы ее применения, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, Декларации о принципах международного права и других документах, но также нарушает принятые обязательства по трехсторонним соглашениям, полностью игнорируя многочисленные призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Для оправдания своей деструктивной позиции азербайджанская сторона селективно ссылается на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые были приняты в разгар военных действий в 1993 г., намеренно искажая суть этих резолюций.

Целью вышеуказанных резолюций СБ ООН, главнейшим их требованием было «немедленное прекращение военных действий и враждебных актов». Что касается урегулирования конфликта, то в соответствующей резолюции зафиксирован однозначный призыв «продолжить поиск возможностей урегулирования конфликта путем переговоров в контексте Минского процесса», что в очередной раз доказывает несостоятельность азербайджанских утверждений.

Именно Азербайджан сорвал выполнение всех четырех резолюций, не выполнив их ключевое требование — незамедлительно прекратить военные действия, без чего были неосуществимы другие положения резолюций и призывы СБ ООН. Соглашение о прекращении огня от 12 мая было достигнуто спустя год после принятия первой резолюции СБ ООН и спустя 6 месяцев после принятия 4-й резолюции СБ ООН. Разве это безотлагательно? Вопреки требованиям СБ ООН, блокада, постоянные инциденты, провокации, диверсии, снайперская война, антиармянская пропаганда, воинственная риторика и другие «враждебные акты» вообще не прекращались. Более того, зимой 1993−1994 гг. Азербайджан предпринял самое масштабное наступление за всю войну на Нагорный Карабах. Если Азербайджан хотел, чтобы все три стороны выполняли требования СБ ООН, резолюцию СБ ООН, зачем он предпринял такое наступление?

Ни в одной из резолюций Армения не указана в качестве стороны конфликта. В адресованных нашей стране призывах говорилось лишь о «продолжении оказания влияния» на армян Нагорного Карабаха для прекращения конфликта, что Армения полностью осуществила. Более того, в резолюциях Нагорный Карабах был признан стороной конфликта. И под призывами наладить «прямые контакты» в резолюциях соответственно понимались контакты между Баку и Степанакертом. Отказ от ведения переговоров с руководством Нагорного Карабаха является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, однако не последним. Этот список можно продолжить.

Резолюции также требуют «восстановить экономические, транспортные и энергетические связи в регионе». Как я уже отметил, с самого начала конфликта Азербайджан и Турция осуществляют блокаду по отношению к Нагорному Карабаху и Республике Армения. Руководство Азербайджана заявляет, что это является приоритетом внешней политики Баку.

Совет Безопасности также призывает «обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых конфликтом», но Азербайджан блокирует деятельность международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе.

Из вышесказанного очевидно, что именно власти Азербайджана не выполнили основополагающих требований СБ ООН, при этом не стыдясь ссылаются на эти резолюции, выборочно комментируют отдельные их положения вне контекста.

Я хочу завершить эту часть своей речи, вновь подтвердив приверженность Армении к урегулированию конфликта исключительно путем мирных переговоров».