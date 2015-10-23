Москва, 23 октября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. До середины следующей недели в Москве днем ожидаются небольшие осадки, а ночью на дорогах может образовываться гололедица, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин. По его словам, по области в конце месяца столбики термометра опуститься до минус 7 градусов .

profismart.org Солнечный осенний день

«На субботу и воскресенье по Москве и области температура будет выше климатической нормы. В столице 24 октября ночью ожидается от 0 до 2 градусов, днем — от 5 до 7 градусов тепла. Сильных осадков не ожидается. 25 октября ночью будет от 2 до 5 градусов, днем — от 2 до 6 градусов тепла», — сообщил Варакин.

Специалист Гидрометцентра добавил, что в столице к концу следующей неделе ожидается кратковременное похолодание, при этом более прохладная погода прогнозируется в Подмосковье. «Ближе к концу месяца осадков не будет, облачности тоже. Если говорить на 29 и 30 октября, то в ночные часы будет достаточно холодно, особенно за городом. Это будет однозначно Тверская область, где может быть и минус 5 — 7 градусов. На дорогах может быть и гололедица. Нельзя сказать, что это однозначно зима и одевайте варежки. Но надо быть предельно осторожным всем водителям на дорогах», — отметил Варакин.

Он также сообщил, что в начале ноября в дневные часы потеплеет до плюс 6 градусов.

Напомним, в ночь с 20 на 21 октября в столице была зафиксирована самая низкая для текущей осени температура. В утренние часы воздух остыл до минус 5,7 градуса.