Вашингтон, 23 октября, 2015, 13:55 — ИА Регнум. Известная британская писательница Джоан Роулинг вместе с режиссером Джоном Тиффани объявили о том, что продолжением серии книг о Гарри Поттере является спектакль «Проклятое дитя», передает Digital Spy.

harrypotter.wikia.com Гарри Поттер

По этому поводу писательница сообщила в своем Twitter:

«И мне очень нравится это!»

Известно, что премьера спектакля состоится 30 июля следующего года в лондонском Palace Theatre, однако пока не известно, кто сыграет Гарри Поттера, а также членов его семьи.

Роулинг и Тиффани сообщили, что основная сюжетная линия спектакля развернется через 19 лет после событий, которые произошли в книги «Гарри Поттер и Дары смерти». Здесь главный персонаж книги предстанет перед зрителями совсем взрослым, столкнувшимся с трудностями повседневной жизни: будет воспитывать троих детей, работать до потери пульса в Министерстве магии. Однако, несмотря на будничные дела, Гарри по-прежнему будет разбираться со своим прошлым, а его младший сын Альбус впервые столкнется с семейными проблемами.

ИА REGNUM напоминает, что Джоан Роулинг еще в июне анонсировала в своем Twitter, что у ее книжной серии о волшебнике Гарри Поттере будет продолжение, причем это продолжение не похоже на остальные.

«Я очень рада подтвердить, что в Лондоне в следующем году состоится премьера спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя», — написала Роулинг.

Сценарист «Проклятого дитя» — Джек Торн, и сама писательница принимает непосредственное участие в создании спектакля.