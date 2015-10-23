Тбилиси, 23 октября, 2015, 13:43 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд 23 октября вынес оправдательный приговор четырем духовным лицам, которые проходили по делу о разгоне акции ЛГБТ в Тбилиси 17 мая 2013 года.

islam.ru Суд оправдал

Судья Давид Мгелиашвили признал священника отца Иотама (Ираклия Басилая) и задержанных вместе с ним еще трех лиц невиновными. По делу о разгоне акции ЛГБТ был задержан еще один священник — архимандрит кафедрального собора Святой Троицы Антимоз (Тамаз Бичинашвили), но производство дела в его отношении ранее было прекращено.

17 мая 2013 года представители сексуальных меньшинств собирались провести в Тбилиси так называемый гей-парад с целью празднования дня борьбы с гомофобией. Но эти намерения ЛГБТ вызвали протест священников и общественности, которые вышли на улицы и сорвали планы представителей секс-меньшинств. Между участниками двух противоположных акций произошло столкновение, в результате которого пострадали около 30 человек. В дело вмешалась полиция, которая задержала двух священников и трех граждан, особенно усердно преследовавших ЛГБТ-активистов. Уголовное дело против них велось по статье 161 УК Грузии (о посягательстве на право собраний и манифестаций), что предусматривало штраф или лишение свободы сроком до 2 лет.