Москва, 23 октября, 2015, 13:37 — ИА Регнум. Минимальный штраф за административное правонарушение составит 500 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), комментируя новую редакцию КоАП. «Минимальный размер установлен — 500 рублей», — сказал Вяткин.

Фемида

В свою очередь глава комитета Госдумы Владимир Плигин («Единая Россия») уточнил, что за грубые нарушения штрафы составят от 5 тыс. рублей.

В новой версией КоАП, наряду с традиционным способом принудительного исполнения постановления о назначении административного штрафа, предложен упрощенный порядок взыскания административных штрафов на небольшие суммы (до 10 тыс. рублей) путем направления для удержания по месту работы, получения периодических платежей (из заработной платы, стипендии, пенсии и пр.).

Глава профильного комитета Госдумы просит субъекты законодательной инициативы воздержаться от внесения поправок в действующий КоАП до того, как Госдума примет проект новой редакции кодекса в первом чтении. «Государственная дума предметно относится к оценке внесенных законопроектов, и мы бы просили максимальное число авторов проявить определенную сдержанность на какой-то период времени с точки зрения предложений новых изменений в кодекс, потому что эти вопросы так или иначе частично решены здесь или будут решены, и это можно будет сделать в рамках поправок ко второму чтению», — сказал Плигин.