Вена, 23 октября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на встрече министров иностранных дел РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри трижды пожали друг другу руки. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook, также она объяснила, что символизирует этот жест.

facebook.com/maria.zakharova Официальное рукопожатие

«Лавров и Керри в Вене. Рукопожатий было три: два без камер, третье для журналистов. И каждое означало «впереди предстоит непростая работа», — отмечает представитель МИД РФ.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что после этого началась встреча тет-а-тет двух министров иностранных дел государства.

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