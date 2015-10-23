Рига, 23 октября, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Если государство не усилит поддержку семей с детьми, рождаемость в Латвии продолжит падать, считает демограф Илмар Межс, сообщает портал Rus.delfi.lv.

peopleandcountries.com Ребенок в капусте

Как заявил он агентству LETA, в минувшие три года рождаемость медленно росла, но в 2015 году начала падать. В Латвии много потенциальных родителей, которые хотели бы иметь детей, но не хотят попадать в зону риска бедности и откладывают деторождение.

«Что думает семья, которая планирует ребенка, слыша о том, что правительство больше не будет помогать семьям, которым не досталось места в муниципальных детских садах?» — спрашивает демограф.

Даже если правительство завтра исправит свою ошибку, ответственные семьи не будут спешить с рождением ребенка, зная, что со стороны государства в любой момент могут последовать «сюрпризы».

Не улучшает ситуации и бюджет 2016 года, так как правительство выбрало модель дифференцированного необлагаемого минимума, не учитывающую число детей в семье, добавил Межс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за девять месяцев 2015 года в Латвии уменьшилась рождаемость — с января по сентябрь зарегистрировано 16 390 новорожденных, что на 167 детей меньше, чем в 2014 году. Также в 2015 году увеличилась смертность. За девять месяцев зарегистрировано 21 287 умерших, что на 280 человек или 1,3% больше, чем годом ранее. В 2015 году естественная убыль населения составила 4897 человек, годом ранее — 4450 человек. Главной причиной снижения рождаемости в Латвии по-прежнему является сложная социально-экономическая ситуация в стране, и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.