Москва, 23 октября, 2015, 13:03 — ИА Регнум. Проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) представлен на публичное обсуждение, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября. Документ масштабный, 1590 страниц. В проекте осуществлена полная кодификация федерального законодательства об административных правонарушениях в КоАП, при этом предусматривается также кодификация законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях.

fonstola.ru Старый КоАП

Ознакомиться с текстом новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) можно здесь.

Одной из основных задач законопроекта стало обеспечение единства, последовательности и внутренней непротиворечивости регулирования всего комплекса общественных отношений, составляющих правовой институт административной ответственности.

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Вариант включает в себя три части: Общую, Особенную и Процедурно-процессуальную часть. «Достоинством редакции мы считаем глубокую проработку системных принципов законодательства об административной ответственности, систематизацию подходов, связанных с компетенцией РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, четкую систему административных наказаний и продуманность этих административных наказаний», — отметил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»).

Новая редакция КоАП предусматривает «скидки» на штрафы

Особое внимание уделено вопросам подсудности дел об административных правонарушениях и правилам рассмотрения дел об административных правонарушениях и жалоб на постановления по таким делам. В частности, обособлена процедура судебного рассмотрения дел и жалоб. При этом рассмотрение дел об административных правонарушениях судами общей юрисдикции и арбитражными судами будет осуществляться по единым процессуальным правилам, предусмотренным КоАП.

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Среди принципиальных новелл отмечается выделение категорий грубых административных правонарушений, значительных административных правонарушений и менее значительных административных правонарушений.

Для каждой из названных категорий административных правонарушений установлены особенности производства по делам об административных правонарушениях, максимальные административные наказания, которые могут быть установлены за административные правонарушения, отнесенные к каждой категории, отметил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Перечень видов административного наказания расширен за счет включения в него исправительных работ, лишения специального разрешения (лицензии), административного запрета на посещение публичных и иных массовых мероприятий, определенных общественных мест, а также на пользование услугами авиаперевозчиков в качестве пассажиров, ликвидации юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

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Усилена принудительная составляющая процедуры исполнения административного наказания, включая расширение перечня применяемых мер, направленных на исполнение административного наказания, а также усиление ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

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Вместе с тем, наряду с традиционным способом принудительного исполнения постановления о назначении административного штрафа, предложен упрощенный порядок взыскания административных штрафов на небольшие суммы (до 10 тыс. рублей) путем направления для удержания по месту работы, получения периодических платежей (из заработной платы, стипендии, пенсии и пр.).

Для обеспечения исполнения административного наказания в виде штрафа кодекс впервые дополнен такой мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как обеспечительный арест имущества.

Нововведение, считают авторы, позволит пресекать действия лица, совершившего грубое или значительное административное правонарушение, по «уводу» имущества от обращения на него взыскания, которое производится судебными приставами-исполнителями в рамках принудительного погашения суммы административного штрафа.

Одновременно кодекс предусматривает ряд мер, стимулирующих правомерное поведение, направленных на создание заинтересованности в сотрудничестве с органами административной юрисдикции. В частности, предполагается уменьшение размера административного штрафа в случае его добровольной уплаты — проект предоставляет «преференцию» лицу, привлеченному к административной ответственности за значительное или менее значительное административное правонарушение, в виде возможности уплатить не полную сумму назначенного штрафа, а ее половину, в случае если такую уплату штрафа он произведет в сокращенный (20-дневный) срок, уточнил Плигин.

Отметим, что минимальный штраф, предусмотренный новой редакцией КоАП, составит 500 рублей.