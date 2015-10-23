Тбилиси, 23 октября, 2015, 12:59 — ИА Регнум. Соратники бывшего министра обороны Грузии Ираклия Аласания по партии «Свободные демократы» обращаются к правительству Грузии и призывают его прекратить ограничение свободы слова и противостояние населения, так как в любом случае ответственность за все это будет возложена на правительство.

xxivek.net Свобода слова

С заявлением такого содержания лидеры «Свободных демократов» выступили 23 октября, сообщив при этом, что председатель партии Аласания находится в США и обсуждает проблемы и события вокруг «Рустави-2» с представителями американской администрации.

«Свободные демократы» признали, что никогда не считали телекомпанию «Рустави-2» средством массовой информации с непредвзятой редакционной политикой, но отметили, что сегодня эта телекомпания находится вне контроля правительства.

«Для демократического общества обязательно существование независимых от правительства СМИ, в том числе телеканалов. Сегодня в Грузии, кроме «Рустави-2» существует не одно явно предвзятое средство массовой информации, в том числе такие, редакционная политика которых явно направлена против стратегической ориентации страны. Несмотря на это ограничение их независимости или даже требование ограничения мы считаем неприемлемым, пока они действуют в рамках закона», — заявили соратники Аласания, поясняя свою позицию по поддержке «Рустави-2».

По оценке «Свободных демократов», процессы развиваются путем резкого противостояния, что может привести и к насилию, а такое развитие событий на руку только правящей коалиции «Грузинская мечта» и «Единому национальному движению». Для соратников Аласания возмутительны как выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которое явно содержало призыв к насильственным действиям и физическим расправам, так и заявления лидеров ЕНД, которые призывали к массовым выступлениям. А так как призывы ЕНД, по мнению «Свободных демократов», носят узкопартийный характер, присоединяться к организуемым ЕНД массовым акциям протеста соратники Аласания не собираются.

«Мы, «Свободные демократы», обращаемся ко всем гражданам нашей страны, чтобы они проявили гражданскую ответственность, сохраняли спокойствие и действовали под диктовку разума и только в рамках закона. Для того, чтобы все процессы перенести с улицы в здание, мы начинаем встречи и в течение следующих дней встретимся с председателем парламента, народным защитником, инспектором по охране личных данных, неправительственными организациями, членами интерфракционной группы и дипломатическим корпусом», — говорится в заявлении.

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