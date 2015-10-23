Москва, 23 октября, 2015, 13:02 — ИА Регнум. В 2016 году в столице появится первый западный участок веломаршрута «Зеленое кольцо», который соединит парки и зеленые зоны города, заявила 23 октября журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Планируем начать внедрение первого этапа проекта «Зеленое кольцо», это будет западная часть маршрута», — сообщила Бисембаева.

Замглавы департамента добавила, что веломаршрут на Бульварном кольце, протяженность которого составляет около 9 километров, планируется замкнуть в новом сезоне. По ее словам, до конца сентября по велодорожкам указанного участка было совершено более 110 тыс. поездок. «В выходной день снижается общая нагрузка автомобильного трафика на Бульварное кольцо, при этом увеличивается количество поездок на велосипедах», — отметила она, пояснив, что по воскресеньям количество поездок на велосипеде составляет 16% трафика, а в будние дни от 10% до 11,2%. Кроме того, Бисембаева сообщила, что всего в системе городского велопроката зарегистрировано 290 тысяч человек, а в следующем году на станциях велопроката планируется запустить около 300 электровелосипедов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента транспорта в городе уже обустроено около 180 км велодорожек. Согласно разрабатываемой концепции проекта веломаршрута «Золотое кольцо», новая трасса будет достигать 75 км в длину и пройдет через 18 станций метро.

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