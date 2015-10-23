Рига, 23 октября, 2015, 12:54 — ИА Регнум. В результате предпринятых мер употребление спайсов в Латвии сократилось, однако на рынке вновь появился кокаин, а также контрабандные психотропные медикаменты, рассказала в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Альберт Матиньон. Пробуждение после опиума. 1911

После введения запрета на распространение спайсов объем конфискуемых смесей сократился на 50%, следовательно, уменьшилось и количество употребляющих их людей, поэтому предпринятые меры можно считать эффективными, отметила представитель МВД.

К сожалению, возможности купить спайс по-прежнему существуют, хотя и не открыто в киосках и подобных местах, сказала Силиня. Скорее всего, потребители находят его в интернете, поэтому следующей задачей на уровне всего ЕС должно стать ограничение такой возможности.

Силиня сообщила, что в настоящее время самым распространенным в Латвии наркотиком является марихуана. Кроме того, на рынке вновь появился кокаин, а также наблюдается тенденция реализации контрабандных психотропных лекарств. Это свидетельствует об изменении тенденций употребления наркотических веществ среди латвийцев, так как люди могут позволить себе купить более дорогие вещества.