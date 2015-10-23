В Латвии набирают популярность марихуана, кокаин и психотропные лекарства
Рига, 23 октября, 2015, 12:54 — ИА Регнум. В результате предпринятых мер употребление спайсов в Латвии сократилось, однако на рынке вновь появился кокаин, а также контрабандные психотропные медикаменты, рассказала в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, сообщает портал Rus.delfi.lv.
После введения запрета на распространение спайсов объем конфискуемых смесей сократился на 50%, следовательно, уменьшилось и количество употребляющих их людей, поэтому предпринятые меры можно считать эффективными, отметила представитель МВД.
К сожалению, возможности купить спайс по-прежнему существуют, хотя и не открыто в киосках и подобных местах, сказала Силиня. Скорее всего, потребители находят его в интернете, поэтому следующей задачей на уровне всего ЕС должно стать ограничение такой возможности.
Силиня сообщила, что в настоящее время самым распространенным в Латвии наркотиком является марихуана. Кроме того, на рынке вновь появился кокаин, а также наблюдается тенденция реализации контрабандных психотропных лекарств. Это свидетельствует об изменении тенденций употребления наркотических веществ среди латвийцев, так как люди могут позволить себе купить более дорогие вещества.