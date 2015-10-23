Степанакерт, 23 октября, 2015, 12:49 — ИА Регнум. 23 октября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения Ерванда Захаряна и его заместителя Левона Шахвердяна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента НКР.

На встрече, в которой принял участие министр экономики НКР Андраник Хачатрян, был обсужден ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества между двумя армянскими республиками.

Напомним, что две армянские республики находятся в едином экономическом пространстве, реализуются совместные проекты, в частности, в сфере энергетики, объявленной властями НКР одним из приоритетных направлений.

Среди важнейших совместных мероприятий — экономический форум BRIDGE ARTSAKH, регулярно проводимый в Нагорно-Карабахской Республике под патронатом президента НКР и организуемый Союзом промышленников и предпринимателей Армении, Центром содействия международной интеграции МАСТЕР и Арцахским инвестиционным фондом. На форумах, в которых участвуют представители бизнес-кругов различных стран, обсуждаются актуальные темы и проблемы. Реализуются совместные проекты, направленные на усиление экономического потенциала Арцаха, развитие и модернизацию различных отраслей, привлечение иностранных инвестиций и т.д.