Анкара, 23 октября, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Балерину Анастасию Волочкову задержали на турецкой границе из-за того, что она провозила бородинский хлеб и банки со шпротами и килькой. Об этом артистка написала в своем Instagram.

sputnik.by Балерина Анастасия Волочкова

Балерина рассказал о неприятном приключении на турецкой границе, вследствие которого ее чуть было не арестовали, когда Волочкова отправлялась на отдых:

«Мои турецкие друзья из отеля «Акка» попросили привезти им нашего русского деликатеса — буханку бородинского хлеба и баночку шпротиков и кильки. По русской традиции угощать так угощать, и, естественно, одной баночкой я не обошлась. Купила так купила. Радовать так радовать. Пять буханок хлеба и десяток банок рыбных консервов мирно летели со мной на отдых!» — объяснила Волочкова.

Далее балерина написала, что когда ее чемодан ехал по ленте, сотрудники аэропорта насторожились, решив, что в сумке икра. Артистка отметила, что из-за подарка турецким друзьям солнечный отдых мог быть омрачен арестом:

«Ох, плачевно мог закончиться мой отдых и не начавшись».

Однако, как написала Волочкова, спасли от ареста ее пуанты и фирменные футболки с изображениями балерины. И самое главное, по словам артистки, «что работники таможни тоже люди, и они приходили на мои концерты в Турции». К счастью для Анастасии Волочковой, инцидент закончился благополучно, и ее отпустили.

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