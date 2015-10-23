СМИ: «Газпром» напрасно потратил 18 млрд на «Южный коридор»
Москва, 23 октября, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» планирует использовать еще не сваренные трубы для газопровода «Южный коридор», чтобы расширить северные газопроводы, которые будут доставлять голубое топливо к новым ниткам «Северного потока». При этом уже уложенные трубы (240 км) на сумму 18 млрд рублей компании использовать не удастся. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к трубным компаниям.
По словам источника, неиспользованными остались около 380 км труб, предназначавшихся для Восточного маршрута «Южного коридора».
Представитель «Газпрома» изданию добавил, что переброска труб на площадки строительства газопровода «Ухта — Торжок — 2» начнется к концу года и завершится к концу второго квартала 2016 г.
Напомним, «Южный коридор» предназначался для подачи российского голубого топлива сначала в «Южный поток», а затем в «Турецкий». Но Москва и Анкара не подписали соглашение о строительстве газопровода.