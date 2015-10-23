Москва, 23 октября, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» планирует использовать еще не сваренные трубы для газопровода «Южный коридор», чтобы расширить северные газопроводы, которые будут доставлять голубое топливо к новым ниткам «Северного потока». При этом уже уложенные трубы (240 км) на сумму 18 млрд рублей компании использовать не удастся. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к трубным компаниям.

gidroguru.ru Строительство газопровода

По словам источника, неиспользованными остались около 380 км труб, предназначавшихся для Восточного маршрута «Южного коридора».

Представитель «Газпрома» изданию добавил, что переброска труб на площадки строительства газопровода «Ухта — Торжок — 2» начнется к концу года и завершится к концу второго квартала 2016 г.

Напомним, «Южный коридор» предназначался для подачи российского голубого топлива сначала в «Южный поток», а затем в «Турецкий». Но Москва и Анкара не подписали соглашение о строительстве газопровода.