Москва, 23 октября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. Архитектурное бюро Сергея Скуратова выиграло международный конкурс по застройке Софийской набережной в Москве, заявил на пресс-конференции 23 октября первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vidania.ru Софийская набережная

«Надо сказать, что это был один из самых сложных конкурсов, которые мы проводили. Действительно, площадка ответственная. Получить единого мнения среди жюри у нас не получилось, мнения разделились. Тем не менее, голосование состоялось», — сообщил Кузнецов.

По его словам, всего в конкурсе было 6 финалистов. Второе и третье место досталось компаниям Steven Holl Architects (США) и Miralles Tagliabue EMBT (Испания), четвертое место заняла компания Nps Tchoban Voss (Германия), пятое — Cino Zucchi Architect (Италия), а шестое — MLA+ (Нидерланды).

Как в свою очередь заявил автор проекта Сергей Скуратов, новые постройки должны органично вписаться в существующую историческую ткань столицы. «Важно было соблюсти исторические стандарты, чтобы новая архитектура не оскорбляла этику и внешний облик существующих зданий», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте Компания Capital Group приобрела права на застройку участка так называемого «Золотого острова» около Кремля за 10 миллиардов рублей. Инвестиции в проект могут составить 25−30 миллиардов рублей, а завершить строительство планируют до конца 2018 года. Работы на территории Софийской набережной начнутся до конца года.