Москва, 23 октября, 2015, 12:09 — ИА Регнум. При нынешних ценах на нефть и курсе рубля к доллару доходы федерального бюджета в 2015 году могут измениться в сторону уменьшения по сравнению теми, которые заложены в проект поправок к федеральному бюджету 2015 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 октября об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

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«Нынешняя ситуация, когда мы сегодня имеем курс рубля на уровне 61,7 рубля за доллар, а цену на нефть марки Urals — около 45 долларов за баррель, то в этих условиях, конечно, существуют риски сокращения тех прогнозных параметров доходов, которые мы закладываем поправками в бюджет 2015 года», — сказал Силуанов в Госдуме в ходе обсуждения поправок к бюджету на 2015 год.

Ранее в апреле 2015 года правительство РФ уже вносило поправки в бюджет 2015 года в связи с падением доходов, в октябре 2015 года правительство вновь внесло поправки в бюджет на текущий год в связи с увеличением доходов относительно ситуации апреля 2015 года.