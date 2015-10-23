Минск, 23 октября, 2015, 11:45 — ИА Регнум. Эксперты объясняют рост белорусского авторынка падением курса рубля, когда жителям Белоруссии стало выгодно покупать российские товары. В большей степени это касается дорогих товаров длительного пользования, в том числе автомобилей. С января по сентябрь 2015 года регистрации новых легковых автомобилей в Белоруссии составили 38,2 тысячи штук, что на 52,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

mashinki.by Авторынок в Минске

«Тенденция подъема рынка Белоруссии началась еще в конце 2014 и продолжается сейчас, но уже не в таком объеме. В конце года рынок Белоруссии может просесть из-за высокой базы прошлого года», — комментирует ситуацию Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб».

По статистике, среди популярных моделей в Белоруссии как раз те, которые локализованы в России (VW Polo, несколько моделей Renault), а значит, их стоимость для жителей соседней страны наиболее привлекательна.

Как сообщает генеральный директор холдинга «Максимум» Вадим Арустамян, в России огромный всплеск со стороны белорусских покупателей пришелся на I квартал этого года: «На тот момент их интересовали не только новые автомобили, но и машины с пробегом. Сейчас, конечно, такого объема обращений уже нет, больше разовые сделки». Напомним, в первом квартале рост рынка Белоруссии и вовсе составил 129%: за январь-март 2015 года в республике зарегистрировано 16,4 тысяч автомобилей.