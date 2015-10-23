Рим, 23 октября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. Большая операция по выявлению прогульщиков начала прокуратура города Империя (область Лигурия) в 2013 году. Более трети сотрудников администрации города Сан — Ремо не ходили на работу, но исправно получали заработную плату.

alnis.ru Панорама города Сан-Ремо

Вместо того, чтобы работать, некоторые работники просили своих подельников отметить их электронный пропуск. Прогульщики же, например, отправлялись в путешествие на каноэ, банально публикуя фотографии в социальных сетях и не стыдясь потом получить деньги за сверхурочные часы работы. Это лишь один из случаев, которые выявила финансовая полиция города Сан-Ремо, операция по выявлению злостных прогульщиков называлась «Стаханов». По данным финансовой полиции, некоторые сотрудники отмечали по десять часов сверхурочной работы (на деле невыполненной) даже во время таких крупных праздников, как Пасха.

В общей сложности 195 человек опрашивают следователи. Что составляет 75% всех сотрудников администрации. Из них 35 уже находятся под домашним арестом, восемь не могут покинуть город и 75 получили уведомление о завершении расследования. 71 сотрудник привлечен к уголовной ответственности без заключения под стражу до тех пор, пока не завершится расследование.

Среди прогульщиков есть также полицейский-регулировщик уличного движения (в Италии регулировщики движения относятся к муниципальной полиции и являются служащими администрации — прим. ИА REGNUM ), камеры зарегистрировали его входящим в здании администрации в купальном костюме, полицейский отметил свой пропуск и спокойно вышел из здания. Сотрудникам администрации Сан-Ремо предъявлено обвинение в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, подделка документов и нецелевое использование идентификационной карты.