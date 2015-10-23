Китайский автопром нацелился на Россию
Санкт-Петербург, 23 октября, 2015, 11:13 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2015 года в российском автопарке числилось 481,6 тысячи легковых автомобилей китайских марок. Таким образом, их количество на российских дорогах скоро превысит полмиллиона, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Наиболее распространенным китайским брендом в России является Chery. На втором месте находится Great Wall, а третью позицию занимает Lifan.
В октябре 2015 года Great Wall начала строительство своего автозавода на территории России. Сборочное предприятие находится под Тулой в индустриальном парке Узловая. На заводе будут построены четыре цеха, которые будут заниматься производством транспортных средств китайского концерна, автомобилей Haval. Также возможность строительства завода в России в долгосрочной перспективе рассматривает китайская компания Brilliance. Точное решение будет принято по мере наращивания продаж и стабилизации экономической ситуации в стране. Как считают эксперты, наличие собственных автосборочных предприятий в России позволит китайским автопроизводителям занять большую долю рынка.
Китайские автомобили официально появились в России в 2005 году, и к 2008 году им удалось занять 2,5% российского рынка. Как считают эксперты, китайцы успешно конкурируют с отечественными автомобилями и недорогими корейскими иномарками, так как предлагают российскому потребителю адекватную иномарку по соотношению цены и качества. Однако с 2008 года китайцам не удалось занять более значительные позиции на рынке, по состоянию на 2014 год китайский автопром занимал около 4% рынка автомобилей.
Сейчас на российском рынке самыми популярными являются отечественные автомобили, а также машины японских и немецких производителей.