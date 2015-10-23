Санкт-Петербург, 23 октября, 2015, 11:13 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2015 года в российском автопарке числилось 481,6 тысячи легковых автомобилей китайских марок. Таким образом, их количество на российских дорогах скоро превысит полмиллиона, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

a2goos.com Китайский автомобиль Great Wall

Наиболее распространенным китайским брендом в России является Chery. На втором месте находится Great Wall, а третью позицию занимает Lifan.

В октябре 2015 года Great Wall начала строительство своего автозавода на территории России. Сборочное предприятие находится под Тулой в индустриальном парке Узловая. На заводе будут построены четыре цеха, которые будут заниматься производством транспортных средств китайского концерна, автомобилей Haval. Также возможность строительства завода в России в долгосрочной перспективе рассматривает китайская компания Brilliance. Точное решение будет принято по мере наращивания продаж и стабилизации экономической ситуации в стране. Как считают эксперты, наличие собственных автосборочных предприятий в России позволит китайским автопроизводителям занять большую долю рынка.

Китайские автомобили официально появились в России в 2005 году, и к 2008 году им удалось занять 2,5% российского рынка. Как считают эксперты, китайцы успешно конкурируют с отечественными автомобилями и недорогими корейскими иномарками, так как предлагают российскому потребителю адекватную иномарку по соотношению цены и качества. Однако с 2008 года китайцам не удалось занять более значительные позиции на рынке, по состоянию на 2014 год китайский автопром занимал около 4% рынка автомобилей.

Сейчас на российском рынке самыми популярными являются отечественные автомобили, а также машины японских и немецких производителей.