Барнаул, 23 октября, 2015, 10:42 — ИА Регнум.



Участники обряда «Коча-кан» — алтайские кумандинцы

Обряд поклонения эротическому божеству алтайских кумандинцев

О том как в бийском поселке Нагорный (месте компактного проживания кумандинцев) провели «Коча-кан» — старинный обряд испрашивания плодородия — сообщает сайт «Барнаул.ФМ» со ссылкой на организаторов акции — представителей Алтайской региональной общественной организации «Объединение кумандинцев Алтая».

К эротическому божеству Коча-кану обращались с просьбой дать благополучие и здоровье семье, приплод скоту. «Праздник начался с обхода домов в посёлке Нагорный. Роль Коча-кана играл Никифор Алексеев (этнофольклорная группа «Одычак» из с. Шатобал), его лицо было закрыло маской из бересты. «Божество» сопровождали трое мужчин и дети. Перед окнами каждого дома Коча-кан исполнил песню с пожеланиями всех благ, его спутники собирали пожертвования от жителей: хлеб, конфеты, сдобу, пироги. В это время на детской площадки шли песенные состязания между фольклорными коллективами Бийска и Солтона», — пишет «Барнаул.ФМ».

«Несмотря на сильный ветер, песенные соревнования проходили в течение двух часов, каждая группа старалась перепеть другую. Но в итоге победила дружба», — пояснили кумандинцы.

В обед произошло ритуальное пиршество: все участники отведали «тутпач» — обрядовую лапшу на конском бульоне, пили чай с продуктами, собранными Коча-каном и его спутниками.

Алтайские фермеры против ограничения численности подворья

«Желание поставить селянина в какие-то рамки при работе на собственном подворье может вызвать только сожаление. И хорошо, что такая идея не нашла поддержки», — считает глава администрации Поломошенского сельсовета Е. Шипугина. Ее слова приводит «Сельчанка» — газета Новичихинского района Алтайского края в связи с озвученным правительством намерением ограничить численность животных в сельских подворьях.

«Считаю, для жителей сел иметь подворье необходимо. Это наиболее подходящее занятие в условиях неполной занятости населения. А властям всех уровней не следует оставаться в стороне, тем более создавать какие-либо препятствия. Нужна всяческая поддержка. Думаю, на селе в этом никого убеждать не надо», — такое мнение по этому поводу высказал глава администрации Солоновского сельсовета П. Кротов.

Газета «Сельчанка» приводит также закупочные цены на крупный рогатый скот в Новичихинском районе. «По 80−100 руб. за 1 кг живого веса КРС платят заготовители, по 110−120 руб. — за свиней. На убойном пункте в Новичихе мясо КРС в убойном весе принимают по 160−200 руб. за 1 кг, свинины — 160 руб.».

Бюджет-2016: жить надо по средствам

ИА «Амител» 22 октября опубликовало статью корреспондента Евгения Берсенева о формировании регионального бюджета региона на 2016 год.

Вице-губернатор, глава комитета администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике Владимир Притупов отметил, что «бюджет оценивается с максимально возможным дефицитом — только так можно будет обеспечить выполнение всех уже имеющихся расходных обязательств».

Депутат Заксобрания Елена Клюшникова (фракция ЛДПР) убеждена, что «жить надо по средствам».

«Исходя из этих средств и должен формироваться бюджет, — заявила она ИА «Амител». — У меня нет сомнений в квалификации г-на Притупова, но есть ощущение, что при реализации бюджетной политики пострадают самые социально незащищенные слои населения, а чиновники, как это у нас принято в последние годы, не будут ущемлены».

Столетие со дня открытия Алтайской железной дороги

Сто лет назад, 21 октября (по ст. стилю) 1915 года, на Алтае открыли железную дорогу. Корреспондент газеты «Алтайская правда» Светлана Тирская напомнила, что в те годы писали об этом историческом событии.

«В 11 час. дня начальствующия и друг. лица собрались в соборе и около 12 часов выехали на станцию Барнаул, где соборне было отслужено молебствие, после чего правильное движение по Алтайской жел. дороге было объявлено открытым. Первый поезд правильного движения, украшенный национальными флагами, подошел к арке; командующий Омским военным округом разрезал ленту, протянутую через эту арку, и первый поезд правильного движения между Семипалатинском и Барнаулом, напутствуемый криками «ура», направился в Н-Николаевск», — написала 100 лет назад газета «Жизнь Алтая».

По поводу скудности репортажа столетней давности, опубликованного в маленькой заметке раздела «Хроника», корреспондент Светлана Тирская напоминает: «Время не располагало к пышности и многодневности торжеств — шел второй год Великой войны. В те дни октября 1915-го в Барнауле выступала капелла Маргариты Агреневой-Славянской: артисты исполняли гимны союзных государств, патриотические и народные песни».

В Барнауле будут делать лего-кирпич

Кирпич с лего-системой «Шип-трубка», который невозможно положить хоть сколько-нибудь неровно, в скором времени будут производить в Барнауле. Новую для России линейку гиперпрессованного кирпича осваивает барнаульское предприятие «Производство силикатного кирпича». Подробности со ссылкой на директора ТД «Алтайский кирпич» Кирилла Сорокина сообщает «Алтайский строительный портал».

«Суть новинки заключается в том, что при гиперпрессовании с усилием 3000 тонн на кв. м специально подготовленная смесь из отсева дробления известняка с небольшим добавлением цемента и красителя — получается строительный материал с маркой прочности до 400 и морозостойкостью до 200 циклов!» — пояснил Кирилл Сорокин.

По его словам, с такой лего-системой качественную кладку сможет выполнить даже женщина-бухгалтер или учитель словесности.

Барнаульские подростки изнасиловали женщину

В Барнауле подростки изнасиловали 45-летнюю женщину: 22 октября корреспонденты газеты «Комсомольская правда» выяснили подробности этого резонансного происшествия.

«Оказывается, накануне преступления парни отмечали день рождения друга. Изрядно напившись, они пошли гулять. По дороге встретили ту самую женщину, ранним утром она шла на работу. Известно, что она работает поваром. Подростки вдвоем напали на нее. Сильно избили. Так, что все лицо превратилось в один большой синяк. Потом они изнасиловали женщину, забрали сумку и убежали», — сообщил корреспондентам следователь.

По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, полицейские задержали подозреваемых в тот же день. Ими оказались парни 17 и 16 лет. Один из них ранее был судим за разбойное нападение, сейчас отбывает условное наказание и состоит на учете в ПДН. По данному факту возбудили уголовное дело по статье — «Изнасилование, совершенное группой лиц».

«Кристина — в «Танцах», Александр — в «Голосе», Максим — в фильме «7 минут»

Газета «Бийский рабочий» («БР») написала статью о выдающихся горожанах, которые стали участниками известных в России проектов: «Танцы», «Голос» и фильма «7 минут».

Талантливая Кристина Васильчикова, ученица 11-го класса школы № 3, впервые за историю города стала участницей известного шоу «Танцы», — напоминает «Бийский рабочий». О кастинге на проект она узнала случайно: он проходил в Новосибирске, но отец Кристины сказал: «Садись, поехали!» — и увез девочку прямо к успеху, по итогам кастинга Кристине дали зеленый свет на запись программы, — отмечают байские журналисты.

Две недели назад стало известно, что бийчанин Александр Постоленко прошел прослушивание в шоу «Голос». Это уже второй певец с Алтая, который в этом году решил участвовать в известном шоу «Первого канала».

«В проекте участ­вует и жительница города Барнаула Екатерина Кокорина, которая выступает за команду Басты. А Постоленко вошел в команду Александра Градского», — напоминает «БР».

Преподаватели Бийского музыкального колледжа с удовольствием вспоминают талантливого Сашу. «У него есть все шансы стать лучшим голосом России!» — считает заместитель директора по концертной деятельности Бийского музыкального колледжа Наталья Толмачева.

Бийчанин Максим Чигуров (окончивший бийскую гимназию № 1, в настоящее время он студент Алтайской государственной академии культуры и искусства) снялся в главной роли в художественном фильме «7 минут», кастинг и съемки которого проходили на Алтае.

«В кастинге, кажется, участвовал весь Барнаул. Но из Бийска Максим был один. А когда его спросили, какую роль он хотел бы сыграть, 19-летний бийчанин, не тушуясь, ответил: «Главную!» И она ему действительно досталась», — пишет «Бийский рабочий».

Монумент рублю в Барнауле

Барнаульские предприниматели нашли символический способ укрепить российскую валюту. В одном из парков краевой столицы они установят монумент рублю. Об этом сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Задумка была в том, чтобы запустить свою энергию, волну патриотизма в нашей стране, чтобы люди верили, что рубль крепкий, что великая страна, и что мы справимся со всеми неприятностями», — пояснил предприниматель, соавтор проекта «Твердый рубль» Иван Фисанов.

Памятник металлический, со специальным усиливающим профилем внутри, а значит, действительно твердый рубль, — комментируют корреспонденты ГТРК «Алтай».

Открытие монумента состоится сегодня, 23 октября, на территории «Парка спорта». «Главное, на чем акцентируют внимание авторы, это ни в коем случае не памятник, а символ стабильности российской валюты», — резюмируют корреспонденты ГТРК «Алтай».