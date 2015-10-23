Либурн, Франция, 23 октября, 2015, 10:40 — ИА Регнум. 42 человека погибло в аварии недалеко от города Либурн (Франция) в результате лобового столкновения грузовика и автобуса с пассажирами, сообщает AFP.

rusdtp.ru Лобовое столкновение

Уточняется, что авария произошла 23 октября в 7:30 мкс на трассе регионального значения. Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись и загорелись. Среди погибших — водитель грузовика и пассажиры автобуса — 41 человек.

По данным агентства, восемь человек смогли выбраться из горящего автобуса. На место аварии выехало 60 пожарных машин.

Известны некоторые данные об автобусе: на нём пенсионеры совершали экскурсионную поездку, сообщает Sud Ouest.

Обстоятельства случившегося выясняются. К месту происшествия направлены специалисты службы спасения.