Вашингтон, 23 октября, 2015, 10:30 — ИА Регнум. Большой астероид, столкновением с которым уже запугали жителей Земли ряд СМИ, на самом деле может оказаться кометой. Объект под названием 2015 TB145, имеющий 400 метров в диаметре, уже получил от некоторых ученых прозвище «Жуткий». Но, несмотря на то, что он пронесется мимо нашей планеты 31 октября на расстоянии всего лишь в 1,3 раза превышающем среднее расстояние от Земли до Луны, никакой опасности ни для третьей планеты Солнечной системы, ни для ее естественного спутника 2015 TB145 не представляет, утверждают ученые лаборатории NASA.

newsera.ru Гигантский астероид

По данным портала Space, на Хеллоуин астрономам предстоит много работы. Ученые планируют послать на пролетающий объект пучок радиоволн с помощью специального передатчика из голдстоунской радиообсерватории Сети дальней космической связи (Deep Space Network) NASA. Отраженные сигналы примут в обсерваториях Западной Вирджинии и Пуэрто-Рико.

Анализ данных поможет ученым получить детальную информацию о размере, форме, особенностях поверхности и других характеристиках объекта. Так вполне может выяснится, что на самом деле это небесное тело является не астероидом, а кометой. Как сообщает ученый из лаборатории реактивного движения NASA Ланс Беннер, орбита астероида очень сильно вытянута и находится под очень большим углом к плоскости, в которой обращаются планеты Солнечной системы.

«Такая уникальная орбита, наряду с высокой скоростью движения — около 35 километров в секунду — позволяет поднять вопрос о том, что это небесное тело может быть кометой», — считает Беннер.

Видимость астероида слишком мала, чтобы разглядеть его невооруженным глазом, но всем любителям астрономии предлагается возможность пронаблюдать за его движением с помощью сервиса «Виртуальный телескоп». Трансляция намечена на 00:00 по Гринвичу 31 октября.

Ну, а всем ожидающим конца света ученые рекомендуют не расслабляться. Ведь в августе 2027 года астероид шириной 800 метров пролетит на расстоянии 385 тысяч километров от Земли. Данный объект относится к потенциально опасным, ведь среднее расстояние от Земли до Луны равняется как раз 384,4 тысячам км.