Самара, 23 октября, 2015, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин протестировал новую модель АвтоВАЗа Lada Vesta вчера, 22 октября, перед итоговой пленарной сессией 12-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, «Веста» — отличная машина, приемистая, легкая в управлении.

ladavesta.net Lada Vesta

Модель вышла в серийное производство 25 сентября на Ижевском автомобильном заводе. Выход в продажу запланирован на 25 ноября 2015 года. Как сообщают в пресс-центре компании АвтоВАЗ, Vesta — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие.

Lada Vesta — это первая отечественная машина, оснащенная системой экстренного реагирования при аварии «Эра-Глонасс». Автомобиль приводится в движение с помощью одного из 1,6-л двигателей отдачей 87 л. с., 106 л. с. и 114 лошадиных сил и механической или автоматизированной трансмиссией. В 2016 году ожидается появление универсала Lada Vesta («Лада-Веста») и его внедорожной модификации.

По предварительным данным, стоимость на базовую комплектацию новой Lada Vesta будет составлять около 475−495 тыс. рублей. Модель получит 3 основные модификации — стандартную Classic, среднюю Comfort, а также Luxe.

Что касается конкуренции, новая Lada Vesta может стать соперником на рынке для таких моделей, как Kia Rio, Renaut Logan и Hyundai Solaris, который является рекордсменом по продажам в России. Как считают эксперты, успех модели на рынке будет зависеть от соотношения цены и качества.

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«Качество, я убежден, на уровне мировых стандартов», — высказался насчет этого президент. Путин уверен, что соотношение цены и качества новой модели АвтоВАЗа Lada Vesta дает ей «абсолютное глобальное конкурентное преимущество» на зарубежных рынках. Напомним, в 2016 году планируется выход Lada Vesta на европейский рынок, а также в страны Ближнего Востока. Вместе с «Вестой» импортироваться будет еще одна новинка АвтоВАЗа Lada Xray.