Москва, 23 октября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Аналитик компании EXNESS Сергей Кочергин считает, что уже в краткосрочной перспективе евро может снизиться до 67 рублей. Об этом он заявил сегодня, 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Заявление председателя Европейского Центрального банка Марио Драги о том, что покупки активов в еврозоне будут продолжаться до сентября 2016 года или дольше, если в этом будет необходимость, оказали давление на доходность немецких облигаций и спровоцировали снижение пары EUR/USD к отметке 1,11. В краткосрочной перспективе мы допускаем тестирование ею уровня 1,1, а парой EUR/RUB — 67», — отметил он.

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Кочергин также подчеркнул, что доллар также может ослабнуть к рублю на фоне низкой вероятности повышения 28 октября ключевой процентной ставки в США. «Даже если ставка в РФ снизится до 10%, стратегия carry trade в отношении рублевых активов с фиксированной доходностью принесет инвесторам в долларовом эквиваленте большую прибыль, чем покупка тех же американских облигаций (при условии, что доллар не превысит 65 рублей)», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что в течение 23 октября ожидается снижение пары USD/RUB в середину диапазона 60,8−63,35. А вечером поддержку рублю может оказать публикация статистики по числу буровых установок в США.

Напомним, что на сегодняшний день официальный курс доллара составляет 62,79 руб., евро — 71,09 руб.