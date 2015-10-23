Донецк, 23 октября, 2015, 09:49 — ИА Регнум. 26 октября Вооруженные силы ДНР начнут отвод артиллерии калибром менее 100 мм.

mil.gov.ua Отвод танков

Об этом 22 октября заявил генерал-майор ВС РФ, руководитель представительства ВС России в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Хасан Калоев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приступим к наблюдению за отводом артиллерийских систем калибра менее 100 мм 26 октября», — рассказал Калоев.

По его словам, отвод танков из Новоазовского района и Горловского направления ДНР завершен. «Отвод танков в ДНР от Новоазовска до Горловки завершен», — заверил Калоев.

Он сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ближайшее время займется сверкой заводских номер отведенной техники.

В свою очередь, начальник штаба корпуса Минобороны ДНР Руслан Якубов отметил, что армия ДНР начала отвод вооружений от линии соприкосновения в районе Горловки.

Он уточнил, что первая колонна из 10 танков Т-72 и Т-64 уже отведена и размещена на специально подготовленной площадке в районе города Харцызска. «Десять единиц танков мы отвели, техника уже находится в ангаре», — сказал Якубов.

Напомним, 20 и 21 октября ВС ДНР отводили танки с дебальцевского и новоазовского направлений. Согласно последним договоренностям об отводе вооружений в Минске, первыми от линии соприкосновения будут отводиться танки. Затем артиллерия калибра менее 100 мм, а на заключительном этапе минометы калибра до 120 мм.