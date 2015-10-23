Киев, 23 октября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. Вето, наложенное президентом США Бараком Обамой на проект военного бюджета на 2016 год, не касается военной помощи Украине.

Александр Горборуков ИА REGNUM Военная помощь

Об этом заявляют в посольстве Украины в США, сообщает пресс-служба посольства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По словам президент США, которые он привел в качестве аргументации своего вето, к этому решению его сподвигли секвестр бюджета, который остается в силе, игнорирование Конгрессом ряда предложенных администрацией реформ для модернизации американской армии, а также то, что положения данного документа делают невозможным закрытие тюрьмы Гуантанамо, которое является принципиальным для Барака Обамы еще со времен его президентской кампании.

Объем оборонной помощи для Украины на следующий год в размере 300 миллионов долларов США, который поддержан обеими партиями и палатами Конгресса, не вызвал замечаний со стороны администрации», — сказано в сообщении.

При этом в посольстве уверены, что Конгресс США может преодолеть вето президента.

Однако даже в случае если вето останется, помощь Украине будет оказана благодаря продлению действующей сейчас резолюции Конгресса.

«Даже в случае невступления в силу вышеупомянутого закона и другими составляющими бюджета США на 2016 год, военная и другая помощь Украины будет продолжаться, ведь в таком случае будет введена так называемая «резолюция, которая продолжается», которая перенесет на следующий год все те объемы финансовых расходов, которые есть в бюджете 2015 года», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент США Барак Обама ветировал закон о военном бюджете на 2016 год. Обаму не устроил рост военных расходов на почти 90 миллиардов долларов.