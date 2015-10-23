Краснодар, 23 октября, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Недисциплинированность стоила депутату Законодательного собрания Краснодарского края Юрию Копачеву статуса парламентария. Решение о досрочном прекращении его полномочий в краевом законодательном органе депутаты приняли на последней сессии Заксобрания, которая состоялась накануне, 22 октября, пишет газета «КоммерсантЪ — Юг России». Копачев, который занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, был лишен полномочий по статье краевого закона «О статусе депутата» за неоднократное неучастие в работе пленарных заседаний без уважительных причин.

Прогульщик. Советский плакат

Добавим, что парламентарий работает в Заксобрании с 2007 года. Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, тогда на выборах он выдвигался от «Единой России» и победил по Черноморскому одномандатному избирательному округу № 33. В краевой думе входил в комитет по вопросам экономического развития промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На октябрьских выборах в краевой парламент в 2012 году он победил по одномандатному избирательному округу № 50 Олимпийский, набрав 79,06% голосов избирателей. Копачев также является индивидуальным предпринимателем. Ранее работал начальником СМУ-329 производственного структурного подразделения Строительно-монтажного треста № 6 ОАО «Росжелдорстрой», также занимал должность председателя совета директоров группы компаний «Южная Промышленная Корпорация» (ГК «ЮПК») — объединения производственных организаций, специализирующихся в области промышленного и транспортного строительства, производства и сбыта строительных материалов, девелоперской деятельности.

Также по теме: Депутата Заксобрания Кубани обвинили в покушении на убийство казачьего атамана

В Ростове судят банду бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова

Напомним, осенью прошлого года кубанские парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата Заксобрания Сергея Зиринова. Однако уже не за прогулы, а из-за обвинения в организации банды в Анапе. Зиринова арестовали в начале апреля 2013 года по подозрению в организации покушения на кошевого атамана анапского отдела Кубанского казачьего войска Николая Нестеренко. Преступление было совершено 22 февраля 2013 года. Машина «Тайота-Камри», в которой находились атаман и его водитель Виктор Жук, была обстреляна. В результате ранения головы Жук погиб на месте, а Николаю Нестеренко были причинены ранения. Предварительные слушания по делу банды Зиринова начались в июле текущего года. Свыше полутора лет находящийся под стражей депутат продолжал значиться членом краевого парламента. Официально полномочий депутата он был лишен только 22 октября прошлого года. Решение было принято единогласно.

Также досрочно были прекращены полномочия еще двух действующих депутатов — Андрея Вотинова и Виталия Коровушкина. Первый покинул ряды депутатов по собственному желанию, а его коллега стал фигурантом уголовного дела.

Читайте также: Депутат Заксобрания Кубани обманом захапал два самолета

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа прошлого года суд признал Виталия Коровушкина виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорил к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такое наказание он получил за то, что незаконно завладел двумя сверхлегкими самолетами, предназначенными для осуществления сельскохозяйственных работ.