Москва, 23 октября, 2015, 09:10 — ИА Регнум. Не успел ещё пройти премьерный показ фильма Андрея Зайцева «14+», а в СМИ уже развернулись бои: «эстеты» против «ханжей». Хочется поговорить о сущностных вещах, а не лить воду на мельницу всей этой шумихи.

Цитата из к/ф «14+». реж Андрей Зайцев. 2015. Россия Герой нашего времени?

В отличие от бойких копирайтеров и критиков, мне сложно считать, что фильм «14+» посвящён любви. С древнейших времён любовь понималась как великая сила, всеобъемлющая и многогранная, не сводимая к одномерному чувству или понятию. В картине же с подробностями раскрываются волнения и страсти пубертатного периода, через которые, наверное, проходил каждый.

Вот мальчику Лёше понравилась незнакомая девочка… вот он увидел в телевизоре обнажённую грудь цыганки и заинтересовался новыми ощущениями… вот Лёша полез в интернет и отыскал страничку своей «возлюбленной» — и многозначительно «поглаживает» мышкой наиболее откровенные изображения… А девочка Вика старательно копирует поведение «взрослых»: покупает тоник, красится, гуляет в мини-юбке и гламурных очках… Носит кружевные трусы и выставляет в соцсети картинки на темы любви: она «в активном поиске»… И этот «активный поиск» — пробуждение первых плотских желаний и счастливое обретение партнёра — в картине затмевает все иные проявления любви, если даже они и были предусмотрены авторами.

Во-первых, потому, что камера смакует моменты проявления влечения — задерживает внимание то на пышной девичьей груди, то на обнажённых бёдрах, то на губах, эффектно всасывающих ягодки с пальцев. Во-вторых, герои не знают иного выхода чувства, кроме объятий и поцелуев. В картине нет и намека на общность интересов, у «влюбленных» нет ни общих занятий, ни тем, которые они бы с радостью обсуждали. Ничего, кроме двух танцев, одной шумной тусовки, поездки на мопеде (довольно избитый приём романтического кино) и пары слов о родителях — типичные варианты общения мальчика и девочки, не объясняющие, почему сблизились именно эти две души. Впрочем, о душе в фильме разговора практически нет.

Вообще, приём упрощения сложного и принижения возвышенного применяется авторами регулярно. Так, в эпизоде с просмотром на уроке литературы сцены бала из «Войны и мира» Бондарчука, в отличие от одноклассников, Лёша на мгновение увлекается происходящим на экране, но чарующее воздействие фильма мгновенно опровергается: учитель, не глядя на экран, почитывает книжку и тайком подливает себе коньяк в кружку с надписью «я тебя люблю».

Читайте подробнее в статье: «14+»: любить не хочет, не умеет, не будет

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