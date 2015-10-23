Вашингтон, 23 октября, 2015, 09:03 — ИА Регнум. США могут испытать на себе состояние дефолта. Установленный лимит на госдолг Америки в $18,1 трлн будет превышен — это произойдёт уже 3 ноября, пишет Financial Times.

obozrevatel.ua Доллары

Уточняется, что дефолт наступит в том случае, если Конгресс США не поднимет планку задолженности. Признаком того, что экономика находится в опасности, является поведение инвесторов, которые спешно вкладывают финансы в ценные бумаги казначейства США.

Отмечается, что спасительный законопроект пока не принят. Обсуждение проблемы между политическими противниками (демократами и республиканцами) идёт на уровне Белого дома и Конгресса в форме взаимного обмена критическими замечаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сравнительную карту государственных долгов стран опубликовал в своем Twitter российский и американский политолог, президент Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин со ссылкой на блогера Kris7.

Отметим, что США продолжают оставаться страной с самым большим государственным долгом в мире. Сейчас сумма госдолга Штатов — $17,34 трлн, при том что общемировой госдолг составляет $59,7 трлн. В свою очередь госдолг России — $292,5 млрд.

Читайте подробнее: США остаются лидером по госдолгу