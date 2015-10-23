Берлингтон, США, 23 октября, 2015, 08:34 — ИА Регнум. Злоумышленники расправились с стеклопластиковой фигурой клоуна Рональда Макдональда в городе Берлингтон (штат Вермонт, США). Один из самых любимых героев американских ребятишек «сидел» на скамейке около благотворительного центра сети ресторанов McDonald's, передаёт РСН.

wptz.com Разломанная фигура Рональда Макдональда

Уточняется, что статуя сильно пострадала: вандалы отпилили ей голову и ноги. Голова была выброшена недалеко от берега озера Шамплейн. Покалеченная скульптура убрана со скамейки, на которой она пребывала на протяжении нескольких лет.

Ситуацию прокомментировала руководитель благотворительного фонда Кристины Бикфорд. По её словам, инцидент очень расстроил детей.

Напомним, что Рональд Макдональд— клоун, являющийся маскотом (персонажем-талисманом) компании McDonald’s. Распространён вид благотворительности, в котором люди в костюме Рональда Макдональда навещают больных детей в больницах. Для клоуна-статуи характерна постоянная улыбка на лице.