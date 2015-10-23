Санкт-Петербург, 23 октября, 2015, 08:32 — ИА Регнум. Логистическая «дочка» «Казахстанских железных дорог» АО KTZ Express ведёт переговоры по возможному приобретению активов в Клайпедском порту в Литве. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент АО KTZ Express Санжар Елюбаев.

seafarersjournal.com Порт Клайпеда

«Сегодня мы наиболее серьезно рассматриваем инвестиции в терминальные мощности порта Клайпеда. Уже прошли определённые стадии корпоративных и оценочных решений. Сейчас мы вышли на финишную прямую», — рассказал Елюбаев. По его словам, сегодня казахстанская компания ведёт переговоры по возможному приобретению активов в литовском порту.

«Мы хотим формировать грузы на Казахстан и через Казахстан в Клайпеде. Этот порт для нас удобен — он незамерзающий, инфраструктура нам подходит. С точки зрения транзита мы считаем это направление очень перспективным», — подчеркнул президент АО KTZ Express.

По словам Елюбаева, компания рассматривала российские порты Балтийского моря для работы с казахстанскими и китайскими грузами, однако административные мероприятия и таможенные процедуры «оказались достаточно тяжёлыми». «Даже несмотря на то, что мы в Таможенном союзе», — отметил глава АО KTZ Express. По его словам, небольшие страны более заинтересованы в продвижении портовых услуг. «В случае работы с российскими портами нам надо было очень долго стучаться в двери», — рассказал Елюбаев. Тем не менее у Казахстана много совместных с Россией проектов по контейнерным перевозкам, отметил он. В частности, это совместная работа в рамках Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).

«Наша политика направлена на дифференциацию транспортных и логистических векторов для того, чтобы мы всегда имели альтернативу», — сказал Елюбаев.

Отметим, что АО KTZ Express интегрирует в себе железнодорожные, морские, авиа — и автоперевозки, портовую, аэропортовую инфраструктуру, а также сеть складов и терминалов. Под управлением компании находится Свободная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота».

Напомним, что ранее АО KTZ Express и литовская компания V. Paulis & Associates Real Estate создали совместное предприятие. В рамках проекта СП будет осуществляться перевозка контейнерных грузов с использованием контейнерного сервиса «Сауле», в том числе с использованием терминальных мощностей Baltic Logistic Center (Клайпеда) и Сухого порта СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». Сроки доставки китайских грузов на рынки Европы поездом «Сауле» сокращаются до 10 дней (по морю — 40 дней).

«Совместное развитие бизнеса обеспечит эффективное использование терминальных мощностей, вследствие чего будут созданы все необходимые предпосылки для комфортной логистики и увеличения грузопотоков», — отмечают в пресс-службе АО KTZ Express. В июне этого года литовско-казахстанское СП запустило в Клайпеде интермодальный терминал мощностью 100 тыс. TEU в год. В планах у сторон создать ещё один терминал мощностью 1 млн TEU.

Напомним также, что за 2014 год железнодорожный грузооборот между Казахстаном и Литвой составил более 800 тыс. тонн, что на 25,5% больше, чем в 2013 году.