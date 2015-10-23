Вашингтон, 23 октября, 2015, 08:21 — ИА Регнум. Уникальный звездный объект обнаружили ученые-астрономы в созвездии Девы на расстоянии 570 световых лет. Почитатели «Звездных войн» уже окрестили пожирающий свои планеты белый карлик «звездой смерти», хотя в статье, опубликованной в журнале Nature, необычное космическое тело фигурирует под именем WD 1145+017.

photosfree.ru Роза, созданная галактиками

Периодическое падение яркости звезды, обнаруженное у WD 1145+017 при помощи телескопа «Кеплер», не редкость в астрономических наблюдениях и свидетельствует о наличии у звезды собственной планетной системы. Однако изучение спектров поступающего от объекта света показало, что проходящие каждые 4,5 часа изменения яркости не идентичны друг другу и имеют различные спектральные характеристики. Кроме того, вокруг звезды обнаружен пылевой пояс.

Все это может свидетельствовать о том, что в созвездии Девы разыгралась масштабная космическая трагедия. Белый карлик, звезда именно этого класса так заинтересовала астрономов, постепенно разрушает обращающуюся вокруг него экзопланету, поглощая отдельные скальные обломки. Радиус орбиты, представляющей собой на самом деле спираль, на момент наблюдения составлял порядка 837 тысяч километров (удвоенное расстояние от Земли до Луны).

«Это то, что ни один человек не видел раньше, — считает ведущий автор исследования Андрей Вандербург, аспирант Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. — Мы наблюдаем, как солнечная система разрушается».

Как выяснили ученые, разрушающаяся планета невелика по размерам и представляет собой скалистое образование сопоставимое с карликовой планетой Солнечной системы Церерой или штатом Техас. Фрагменты планеты падают на поверхность белого карлика, где быстро испаряются, а затем пар конденсируется на орбите вокруг звезды превращаясь в межпланетную пыль, которая блокирует исходящий от звезды свет. Отклонения в спектральных характеристиках света, помогут ученым выяснить химический состав разрушающейся планеты, а также пролить свет на некоторые другие тайны взаимоотношения звезды и ее спутника.

Описанные учеными процессы длятся миллионы лет. Нечто подобное может произойти и в Солнечной системе. Желтый карлик, именно к этому классу относится Солнце, приблизительно через 5 миллиардов лет сбросит свою внешнюю оболочку, превратившись в красного гиганта. Размер звезды при этом увеличиться более чем в 200 раз, а его внешние слои достигнут орбиты Земли. После стадии красного гиганта в эволюции Солнца наступит новый этап: будет сформирован горячий и плотный объект — белый карлик, размер которого сопоставим с размерами планеты Земля. О взаимоотношениях нового Солнца с остатками планетной системы можно только строить гипотезы. Впрочем жизнь на Земле станет невозможной задолго до стадии красного гиганта.