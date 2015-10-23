Женева, Швейцария, 23 октября, 2015, 08:13 — ИА Регнум. Мясные продукты попадут в «чёрный список» ВОЗ: бекон, котлеты и сосиски — носители канцерогенов, пишет The Daily Mail.

elitefon.ru Фастфуд

Уточняется, что содержание канцерогенов в сосисках, котлетах и беконе сопоставимо с их концентрацией в асбесте и мышьяке. Даже свежее мясо ВОЗ относит к опасным факторам.

Отмечается, что обновление «энциклопедии канцерогенов» со стороны ВОЗ может вызвать недовольство со стороны предприятий фастфуда, где активно используются мясные продукты. Оценка ВОЗ также может плохо сказаться на аграрной экономике.

Напомним, что канцероген — это агент, который в силу своих физических или химических свойств может вызвать необратимые изменения и повреждения в тех частях генетического аппарата, которые осуществляют контроль над соматическими клетками. Канцерогены вызывают появление злокачественных опухолей.

Стоит отметить, что одной из задач ВОЗ является установление стандартов здравоохранения.

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