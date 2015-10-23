Вашингтон, 23 октября, 2015, 07:54 — ИА Регнум. Американские чиновники требуют от администрации Барака Обамы принятия более решительных мер в Сирии.

militarytimes.com Военный самолет США

Как пишет The New York Times, в числе таких мер, которые должен предпринять Белый дом, называются — установление бесполетной зоны в Сирии и организация безопасных зон для защиты гражданского населения.

Отметим, что власти США пока выступают против идеи о бесполетной зоне в Сирии.