Вашингтон, 23 октября, 2015, 07:55 — ИА Регнум. Сенатор США Джон Маккейн плохо воспринял договорённость России и США о соблюдении осторожности в зоне полётов над территорией Сирии. Его «чуть удар не хватил», пишет аналитик, обозреватель Дэниел Ларисон на страницах журнала The American Conservative.

glavnoe.ua Джон Маккейн

«Показательно, что Маккейн так сильно протестует против соглашения, которое снижает риски для американских пилотов, летающих над Сирией», — считает обозреватель.

Уточняется, что финансирование США сирийской оппозиции по большому счёту не выгодно США: они не получают от этого никаких серьёзных дивидендов. Сама же оппозиция, рассчитывая на долговременную помощь США, проявляет наивность. «Дядя Сэм будет с ними до конца» — так думать ошибочно.

Эксперт считает, что главная ошибка США не в договорённости с Россией, а в расчёте на то, что Америка будет решать, чем закончится сирийский конфликт, в попытке встать на чью-то сторону в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября военным пилотам ВВС США отдан приказ соблюдать осторожность и не предпринимать никаких действий в отношении самолетов ВКС России в зоне сирийского конфликта.

Такое решение принято после случаев сближение российских и американских самолетов в воздухе. Ранее Минобороны РФ подготовило и передало США ряд предложений о безопасности полетов авиации во время проведения «сирийской операции».

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