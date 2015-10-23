Волгоград, 23 октября, 2015, 07:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувший год и первое полугодие 2015 года вскрыто свыше 14,5 тыс. нарушений прав и интересов детей и молодёжи. Такие цифры были озвучены на коллегии в прокуратуре области, передает корреспондент аи 23 октября. Как доложила начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина, городскими и районными прокурорами были установлены факты ненадлежащей работы органов системы профилактики, формализм, волокита, непринятие эффективных мер к предотвращению противоправного поведения законных представителей. Это стало поводом для инициирования прокурорами уголовного преследования виновных лиц.

Илья Репин. Горбун. 1881

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В частности, в ряде образовательных учреждений полностью отсутствовала либо велась недостаточно работа по фильтрации интеренет-ресурсов, доступных школьникам в ходе образовательного процесса. Детей не всегда ограждали от вредной и отрицательно влияющей на психику и нравственное развитие информации. После прокурорского вмешательства подобные факты сведены к минимуму. Так, пресечены случаи свободного доступа к сайтам и материалам, содержащим запрещенную законом информацию, в торговых точках, магазинах, кафе и библиотеках, посещаемых детьми и подростками, в Красноармейском и Ворошиловском районах Волгограда, городе Камышине и Палласовском районе области. Виновные оштрафованы.

Кроме того, по инициативе прокуроров, были заблокированы более 20 сайтов, содержащих запрещенную информацию о наркотических средствах и курительных смесях, способах их изготовления и использования.

На коллегии отметили, что ситуация с обеспечением детей-инвалидов санаторно-курортными путевками в регионе обстоит крайне неудовлетворительно. Так, в 2014 году выдано 40% от потребности, за истекший период 2015 года — 36% от потребности. В целях восстановления жилищных прав детей-сирот за последние 1,5 года предъявлено свыше 270 исковых заявлений.

Сотни нарушений были пресечены надзорным ведомством и в ходе плановой проверки исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов, о результатах которой сообщалось десять дней назад. Всего было выявлено свыше 400 нарушений. Как выяснилось, практически повсеместно в здания местных администраций, муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта отсутствуют условий для беспрепятственного доступа инвалидов. В учреждениях образования детей с ограниченными возможностями здоровья обучали по адаптированной общеобразовательной программе без согласия на то родителей либо вовсе в отсутствии таких программ.

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Добавим, что за отчетный период в целях устранения выявленных нарушений прав несовершеннолетних и подростков было внесено более 7,3 тыс. актов реагирования, в том числе свыше 1,5 тыс. протестов, 3260 исков на сумму свыше 40 млн рублей, 3218 представлений, более тысячи постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 114 уголовных дел.

Добавим также, что в текущем году региональным отделение Фонда соцстраха заключены госконтракты на прохождение санаторно-курортного лечения для 264 детей-инвалидов. Всего в регионе на оказание социальной помощи льготникам по санаторно-курортному лечению в прошлом году было израсходовано — 39,3 млн рублей, в 2015 году — 41,7 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.