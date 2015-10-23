Вашингтон, 23 октября, 2015, 03:49 — ИА Регнум. В США агенты ФБР, которые должны были работать над выявлением и задержанием вербовщиков террористической организации «Исламское государство», создавали террористов сами, сообщает агентство France Presse.

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Так, после ареста за подготовку теракта на военной базе в штате Канзас в апреле 2014 года 20-летнего гражданина США Джона Букера — младшего (Мохаммеда Абдуллы Хассана) выяснилось, что молодым человеком в течение полугода манипулировали оперативники ФБР.

Они снабжали Букера инструкциями и списками материалов для изготовления бомб и даже помогли ему сделать самодельное взрывное устройство. По мнению правозащитной организации Human Rights Watch, в США многих террористов могли «вырастить» из законопослушных граждан именно агенты ФБР.

В общей сложности в ФБР работают не менее 15 тысяч тайных агентов и осведомителей, которые работают по предотвращению широкого спектра преступлений — от педофилии и наркотиков до терроризма, пишет издание Business Insider.