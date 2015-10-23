Оменья, Италия, 23 октября, 2015, 04:49 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября, мир детской литературы празднует 95-летие со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари. В связи с этим ИА REGNUM вспоминает о писателе и его произведениях, ставших со времени написания важной частью как европейской, так и российской культуры.

Джанни Родари в 40 лет

Смотрите галерею фотографий Родари и иллюстраций к его книгам.

Родари родился в бедной семье 23 октября 1920 года в городке Оменья (Северная Италия). Отец Родари, булочник Джузеппе, умер от воспаления легких, когда Джанни не было и десяти лет. Поэтому он вместе с братьями Чезаре и Марио рос в родной деревне матери — Варесотто. Чтобы хоть как-то прокормить семью, мать Маддалена Ариокки устроилась в богатый дом служанкой. Денег в семье всегда не хватало, но Джанни Родари не унывал: он был увлекающимся мальчиком — много читал, сочинял стихи, хорошо рисовал, учился играть на скрипке. Учился Джанни Родари в семинарии — там учили, кормили и одевали бесплатно.

Джанни Родари стал журналистом, любителем философии и коммунистом. Еще в семинарии он увлекся чтением Ницше, Шопенгауэра, Маркса, Ленина, Троцкого. Во время Второй мировой войны двадцатилетний Родари вступил в Движение Сопротивления, потом — в Итальянскую компартию, окончание войны застало Родари на партийной работе.

В 1948 году Джанни Родари стал репортером газеты итальянских коммунистов «Унита» (L'Unita), и ему «в нагрузку» поручили вести «Детский уголок» в воскресных номерах газеты. Именно в этом «уголке» родился детский писатель Джанни Родари — здесь он написал свои первые детские сказки и стихи. А в 1950 году Родари назначили редактором иллюстрированного еженедельника «Пионер», где год спустя впервые была опубликована сказка «Приключения Чиполлино». Тогда же Джанни Родари опубликовал первый сборник стихов для детей «Книжка весёлых стихов».

Литературное кредо Родари вполне закономерно следовало из его политических взглядов и коммунистических убеждений. Родари писал:

«Я очень верю в силу правды: «Правда революционна», — сказал Антонио Грамши, основатель Итальянской компартии».

В 1952 году Джанни Родари впервые приехал в СССР, где он уже был очень популярен. Книги Родари расходились в Советском Союзе миллионными тиражами. Кроме того, по его произведениям было снято несколько мультипликационных фильмов, а также два полнометражных кинофильма, в одном из которых писатель сыграл самого себя.

Люди, чье детство прошло в Советском Союзе, хорошо помнят книги Родари:

«Приключения Чиполлино» (1951);

(1951); «Сказки по телефону» (1960);

(1960); «Джип в телевизоре» (1962);

(1962); «Путешествие «Голубой стрелы» (1964)

(1964) «Джельсомино в Стране лжецов» (1959).

Вот что писал, обращаясь к советским детям, Джанни Родари перед первой публикацией «Джельсомино в стране лжецов» в СССР, в 1957 году:

«Мне кажется, что самые опасные враги человечества — это лжецы. На свете есть сотни тысяч лжецов. Лжец — это журналист, который пишет «свобода» и думает при этом о свободе, с которой капиталисты эксплуатируют рабочих, а империалисты выжимают соки из колониальных народов. Лжец — это тот, кто говорит «мир», а на деле стоит за войну. Лжец — это тот, кто болтает о «достоинстве человека», а на деле ратует за смирение и покорность, учит молчать перед лицом несправедливости, закрывать глаза перед нищетой».

Кроме того, Родари написал еще множество книг: «Десять километров до Луны», «Как Джованнино потрогал нос у короля», «Лифт к звездам», «Планета новогодних ёлок», «Бродяжки» и пять сборников стихов: «Книжка весёлых стихов», «Поезд стихов», «Стихи в небе, и на земле», «Сказки по телефону», «Торт в небе».

Для взрослых Родари написал «Грамматику фантазии». Как шутил сам автор, эту книгу прочли «по ошибке» множество ребят, и она перестала принадлежать взрослым.

Было бы неверным считать, что популярность и миллионные тиражи книг Джанни Родари в Советском Союзе определялись только лишь политическими взглядами Родари, «родственными» советской власти. Если бы это было так, то Родари давно бы уже забыли. Однако СССР уже четверть века как нет, а книги Родари — все! — есть в каждом книжном магазине России, они переиздаются чуть ли не каждый год. Да и в мире Родари не забыт — множество изданий его книг выходит на самых разных языках.

Родари умер вследствие тяжелой болезни 14 апреля 1980 года, в Риме, ему не было и шестидесяти лет. Со всего мира его жене и дочери пришли тысячи телеграмм с соболезнованиями.

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