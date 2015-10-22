Вашингтон, 23 октября, 2015, 02:11 — ИА Регнум. Заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер на брифинге 22 октября заявил журналистам, что Вашингтон не согласен с критикой со стороны президента РФ Владимира Путина по поводу подходов США к борьбе с международным терроризмом.

ru-an.info Марк Тонер — заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США

Комментируя слова президента РФ о недопустимости «игры слов» и деления террористических группировок на умеренные и неумеренные, Тонер заявил, что не видел этих высказываний и не уверен, в каком контексте Владимир Путин их сделал. Представитель Госдепа США сказал, что Вашингтон остается верным «своему подходу в противодействии терроризму», как в контексте борьбы с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством».

Тонер подчеркнул, что Вашингтон сумел выстроить то, «что нам кажется эффективной коалицией» в составе 65 стран-участниц для борьбы с ИГ в Ираке и Сирии. Что касается так называемой умеренной оппозиции, представитель Госдепа США отметил, что «умеренная сирийская оппозиция» действительно существует, и необходимо сделать так, чтобы у нее «был шанс стать частью значимого и инклюзивного политического перехода» к новой власти в Сирии.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» 22 октября заявил, что не нужно играть в слова, делить террористов на умеренных и неумеренных. «Хотелось бы понять, в чём разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, в том, что умеренные бандиты, что называется, в умеренном количестве или нежным способом обезглавливают людей», — сказал глава государства.

По его словам, в последние годы ситуация всё больше ухудшалась, инфраструктура террористов разрасталась, число боевиков увеличивалось, а оружие, которое передавалось так называемой «умеренной оппозиции», «умеренным оппозиционерам», оказывалось неизбежно в руках террористических организаций. «Скажу более, иногда на его сторону переходили сразу целыми бандами, что называется, «под музыку и с оркестром», — подчеркнул Путин.

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