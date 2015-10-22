Москва, 23 октября, 2015, 01:37 — ИА Регнум. Первым в битву за Кубок Европы вступил «Локомотив». У себя дома он играл с главным на текущий момент своим конкурентом на выход из группы турецким «Бешикташем».

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Первый тайм «Локомотив» провёл в непрерывных попытках овладеть мячом. Соперникам ничего существенного создать у своих ворот не позволил, но впереди даже мяч подержать не смог.

Казалось, ничего хорошего «Локо» в этом матче не ждёт. Тренеры тоже понимали, что так продолжать матч нельзя. На второй тайм железнодорожники вышли с другим настроем. За первые минуты «Локомотив» создал несколько очень хороших моментов, но не забил.

«Бешикташ» помаленьку начал возвращать игровое преимущество, но тут «Локомолтив» сумел провести разящую атаку. Это Майкон на 54-й минуте обработал мяч в штрафной и быстро пробил метров с семи мимо вратаря. Учитывая бесплодность турецких атак в первом тайме, шансы железнодорожников на победу казались вполне реальными. Однако уже через десять минут у «Бешикташа» нашёлся свой герой, Марио Гомес, который ответил голом, похожим, и даже лучшим, чем гол Майкона.

Шла 64-я минута. Казалось, турок будет не удержать. Но москвичи их удержали. Матч закончился вничью, 1:1. Соперники по группе, «Спортинг» и «Скендербеу», сыграли в Лиссабоне 5:1. Теперь положение в группе «H» таково: «Локомотив» — 7 очков, «Бешикташ» — 5 очков, «Спортинг» — 4 очка, «Скендербеу» очков не имеет. Следующий матч «Локомотив» проведёт в Стамбуле. Шансы на выход в плей-офф у «Локомотива» реальные, но за них придётся побороться

«Краснодар» проводил матч в Греции с ПАОКом. Как и ожидалось, краснодарцы были хозяевами положения весь матч, но, к сожалению, не смогли реализовать своё игровое преимущество. Невнятная игра в чемпионате России сказалась и на выступлении Кубке Европы. Ничья 0:0. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Габалу»3:1. Положение в группе «С»: «Боруссия» — 7 очков, «Краснодар» — 4 очка, ПАОК — 3 очка, «Габала» — 1 очко. У «Краснодара» отличные шансы на выход в плей-офф.

Самый «безнадёжный» российский участник Лиги Европы «Рубин» выезжал в английский Ливерпуль к«Ливерпулю». Предположительно, чтобы отдать три очка и забыть о еврокубках, и на этот, и на следующий год. Надо думать о сохранении прописки в высшей лиге российского футбола, тут соперники тоже не самые простые. Казалось бы. Но ведь не так давно «Рубин» обыграл в гостях саму «Барселону». Это факт. Теперь к матчу. Как ЦСКА еле сдерживал «Манчестер Юнайтед», как «Локомотив» «вытерпел» ничью с «Бешикташем», так и «Рубин» завоевал ничью в Ливерпуле. Но в отличие от других российских клубов-«терпельцев», «Рубин» регулярно угрожал воротам «Ливерпуля» в острых контратаках, причём уже на 15-й минуте вышел вперёд. Гол забил Марко Девич. Правда, ещё до конца первого тайма, на 37-й минуте, «Ливерпуль» сравнял счёт, но большего хозяевам добиться не удалось. Ничья 1:1. Положение в группе «B» таково: «Сьон» — 7 очков, «Ливерпуль» — 3 очка, «Рубин» и «Бордо» — по 2 очка. У швейцарского «Сьона» шансы на выход в плей-оф лучше, но шансы есть у всех.