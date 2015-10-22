Минск, 23 октября, 2015, 01:25 — ИА Регнум. «Интеграция — основа выживания, развития и суверенитета наших народов. Нам необходимо ускорить интеграцию и довести её до логического завершения», — заявил 22 октября корреспонденту ИА REGNUM белорусский экономист, доктор экономических наук, профессор Валерий Байнёв, оценивая перспективы введения единой валюты Евразийского союза.

slinkysearch.com.au Интеграция.

По мнению белорусского учёного, интеграция в рамках Евразийского союза не должна ограничиваться экономикой, политическое объединение также важно. При этом примером для Евразийского союза должен являться не только Евросоюз, но и ряд других интеграционных объединений.

«Экономическая интеграция позволит выйти на интеграцию политическую — это тот путь, который демонстрируют нам цивилизованные, высокоразвитые страны, передавшие часть своего суверенитета наднациональным органам. И если мы желаем повышения своей конкурентоспособности, то также должны двигаться по такому пути, осуществить переход от интеграции экономической к политической», — констатировал учёный.

«Евразийский союз даёт нам уникальный исторический шанс не просто выжить в глобализирующемся мире, но и занять в нём достойное место», — сказал Байнёв. Он подчеркнул: «Будущее принадлежит мощным интеграционным системам».

По словам Байнёва, постсоветской евразийской интеграции «мешают амбиции руководителей наших стран». В качестве примера он привёл затягивание процесса перехода на единую валюту, экспансию Китая на рынок Казахстана после вступления постсоветской республики в ВТО и ряд других примеров.

«Речь идёт о будущем наших народов — амбиции надо отбрасывать», — подчеркнул белорусский учёный.

«Единая валюта — давно назревший шаг, — сказал он. — Сколь бы ни было сильным сопротивление, пример ЕС показывает, что мы к ней рано или поздно придём. Очень хотелось бы, чтобы не поздно, при нынешнем поколении. В течение 5−6 лет можно провести институциональные реформы, унифицировать нормативно-правовую базу и приступить к решению вопроса о единой валюте, которая очень сильно укрепит наш Евразийский союз, а значит — каждого из нас».

«Следует поэтапно осуществлять интеграцию в финансовой сфере. Первый этап — отказ от доллара США и евро, переход на расчёты в национальных валютах. Второй этап — создание валютного союза и введение безналичной единой валюты Евразийского союза, аналога европейского экю (european currency unit). Третий этап — переход к единой валюте Евразийского союза. Таковой может выступить российский рубль, обеспеченный огромными ресурсами России и её ядерным щитом», — сказал белорусский экономист. Он отметил, что пока единая валюта не введена, страны ЕАЭС несут огромные транзакционные издержки, поддерживая спрос на иностранную валюту.

«На пороге Третьей мировой войны мы должны усилить интеграцию», — подчеркнул белорусский учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ЕАЭС проводит работу по согласованию валютных политик и готовится перейти к единому валютному пространству. Как заявил 6 октября в Астане председатель коллегии Евразийской экономически комиссии (накануне своего ухода с поста) Виктор Христенко, в настоящее время в ЕАЭС вопрос о переходе на единую валюту не рассматривается, и «не раньше 2025 года вообще обсуждение этого вопроса может возникнуть». На 2015 год ориентируются и власти Белоруссии, отказавшиеся от введения единой валюты в рамках Союзного государства из-за разногласий с Москвой по вопросу размещения эмиссионного центра и доступа к нему.