Москва, 23 октября, 2015, 00:48 — ИА Регнум. В Московском регионе задержан лидерь одной из ячеек международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», деятельность которой в России запрещена, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

истра.рф Задержан преступник

25-летний уроженец Таджикистана при задержании оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Установлено, что, являясь руководителем ячейки террористической организации, мужчина вел активную вербовочную деятельность, пропагандировал идеи радикального ислама, построения на территории РФ исламского халифата.

«Задержанный имеет непосредственное отношение к московской структуре «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в отношении которой сотрудниками МВД и ФСБ России 19 октября была проведена широкомасштабная спецоперация», — уточнили в МВД. В ходе операции были арестованы 22 активных члена международной террористической организации, в том числе и руководители ячеек.