Калининград, 23 октября, 2015, 00:00 — ИА Регнум. Средней школе, расположенной в посёлке Храброво Калининградской области присвоено имя Дважды Героя Советского Союза, уроженца Нагорного Карабаха, лётчика-штурмовика Нельсона Степаняна. На открытие памятной доски прибыли внучка и правнук «балтийского буревестника», как звали сослуживцы Степаняна.

На счету легендарного лётчика — 239 боевых вылетов. Он лично потопил 13 вражеских кораблей (среди них — три десантные баржи во время Крымской операции), уничтожил 80 танков, 600 автомашин, 27 самолётов (два бомбардировщика Ju-88 в воздушном бою, 25 самолётов разных типов — на аэродромах).

Погиб Нельсон Степанян 14 декабря 1944 года в Балтийском море, когда его штурмовая группа была атакована 30-ю немецкими истребителями. Подбитый самолёт Степанян направил на вражеский корабль.

Внучка лётчика-штурмовика Виктория Степанян в интервью «ГТРК «Калининграда» сказала: «Приятно — это не то слово, грудь распирает от того, что помнят».

Корреспонденту ИА REGNUM уточнили в администрации города Гурьевска, что право носить имя Нельсона Степаняна Храбровская школа добилась благодаря успехам в военно-патриотическом воспитании молодежи. Здесь был создан один из первых в регионе кадетских классов при морской авиации Балтийского флота. В настоящее время кадеты из Храброво получили приглашение посетить школу им. Степаняна в Ереване.