Вашингтон, 22 октября, 2015, 23:53 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама наложил вето на проект американского оборонного бюджета на 2016 финансовый год, который начался 1 октября. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст.

aishamusic.blogspot.ru Барак Обама — президент США.

Президентское вето Обамы было ожидаемо, так как Белый дом неоднократно предупреждал об этом. Администрацию Обамы не устраивают некоторые «резервные фонды», заложенные в военном бюджете. Команда Обамы считает это проявлением «безответственного подхода» к финансированию военных нужд страны. Также в Белом доме не понравились отдельные положения, касающиеся «препятствий для закрытия тюрьмы Гуантанамо» на Кубе.

Напомним, общий объем ассигнований на военные нужды в проекте оборонного бюджета США установлен на уровне $612 млрд.

Кроме того, в проекте бюджета сказано, что глава Пентагона получает возможность, при согласовании с государственным секретарем использовать $300 млн на оказание военной помощи Украине.

Теперь республиканское большинство в сенате Конгресса США постарается преодолеть президентское вето. Для этого республиканцам нужно набрать 67 голосов — две трети от общего состава палаты.