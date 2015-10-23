Москва, 23 октября, 2015, 10:36 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка «Под знаком Малевича», где демонстрируются мало известные работы известного художника и его учеников. В течение трех с половиной месяцев посетители смогут увидеть более 100 рисунков и произведений тиражной графики из запасников галереи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Под знаком Малевича» в Третьяковской галерее

«Графические произведения часто становятся предметом интереса профессиональных исследователей, но остаются почти неизвестными широкой публике. Рисунки и печатная графика Малевича и его учеников репродуцируются значительно реже, чем живописные произведения супрематизма, но и опубликованные они часто оказываются представленными вне контекста взаимного влияния», — пояснили в Третьяковской галерее. По словам организаторов, настоящая выставка призвана заполнить этот пробел.

Произведения Казимира Малевича и выпускников Витебской народной художественной школы, которым преподавал художник, будут выставляться с 23 октября по 14 февраля 2016 года. Выставка стала центральным событием года празднования юбилея «Черного квадрата» — самого известного полотна мастера.