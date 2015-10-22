Вашингтон, 22 октября, 2015, 23:13 — ИА Регнум. Интернет-портал Wikileaks публикует вторую часть электронной переписки нынешнего директора ЦРУ Джона Бреннана, а также планы и разработки США по Пакистану и Афганистану. Новая публикация сделана сегодня, 22 октября.

mercadolibre.com.co Маска.

Документы датированы ноябрем 2008 года. В них содержатся разработки и планы американской разведдеятельности, а также основные направления политики в отношении Пакистана и Афганистана. В основном в документах содержатся рекомендации американскому правительству по стратегии в этих странах.

Напомним, первая публикация электронной переписки Бреннана была сделана Wikileaks накануне, 21 октября. В первую публикацию вошли шесть документов, относящихся к 2007−2008 годам — период, предшествовавший избранию Барака Обамы президентом США. Согласно документам, созданная Бреннаном аналитическая компания The Analysis Corporation (TAC) в тот период консультировала команду Обамы по вопросам безопасности, тогда же была сформулированы основные положения политики администрации Обамы в отношении Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая.

Во второй публикации также добавлен список контактов Бреннана с почтового ящика в сервисе AOL, который и был взломан.

WikiLeaks утверждает, что Бреннан изредка использовал данный неправительственный электронный ящик для нескольких проектов, связанных с разведдеятельностью.

Читайте также: WikiLeaks обнародовал 6 «посланий» от директора ЦРУ