Вашингтон, 22 октября, 2015, 23:31 — ИА Регнум. 5-летний Хоукай Хьюи пошел по стопам отца и стал фотографом, на Instagram мальчика подписалось более 100 тысяч человек, теперь снимки, сделанные современным вундеркиндом, публикуют в National Geographic. Информация об этом появилась сегодня в Business Insider.

Цитата из рекламного ролика проекта «A 4-year-old's Portrait of the American West» на сайте kickstarter.com 5-летний фотограф National Geographic

Отец мальчика Аарон Хьюи фотографирует для этого же издания. По словам Хьюи, в 2014 году он, путешествуя вместе с сыном по Западному побережью, показал своему сыну фотографии.

«Мы были просто отцом и сыном, которые решили провести наше первое большое путешествие подальше от мамы», — шутит Аарон.

Когда обратил внимание на то, что 4-летний мальчик обладает талантом к съемке и ему интересно заниматься этим, он купил ему камеру. Что несказанно обрадовало Хоукая, рассказал отец. За год своего существования Instagram юного фотографа стал очень популярен: 140 тыс. человек подписались на этот аккаунт. Теперь Хью, как и отец, публикует свои снимки в National Geographic.

Отметим, что сам Аарон Хьюи тоже пользуется популярностью среди любителей всемирного сервиса фотографий: имеет более 600 тыс. подписчиков. Сейчас отец и сын собирают деньги для финансирования первой книг 5-летнего фотографа, средства на издание они получают с помощью сайта Kickstarter. На момент написания материала проекту удалось собрать почти $40 тыс., хотя первоначально планировалось $35 тыс.

Хью поделился в интервью Business Insider, почему решил обучить сына особенностям своей профессии:

«Дело не в количестве подписчиков в Instagram, книге или даже самих изображениях. Я не пытаюсь сделать это проектом, я пытаюсь заинтересовать мальчика, сделать из него искателя правды, создателя красоты».

ИА REGNUM ранее сообщало, что 6 октября Instagram отметил свой первый юбилей: всемирно популярному серверу фотографий исполнилось пять лет. За это время около 400 млн интернет-пользователей смогли разместить в нем свои фотографии, счет которых идет на десятки миллиардов — 30 млрд.

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