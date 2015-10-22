Минск, 22 октября, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Итоги выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2014−2015 годы будут обсуждены в начале следующей недели на совместном заседании коллегий МИД Белоруссии и МИД России. Об этом 22 октября на брифинге в Минске сообщил брифинга начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

sochi-express.ru Флаги Российской Федерации и Республики Беларусь

«Стороны обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества между двумя странами на двусторонней основе, а также на международной арене, в том числе на ООНовской площадке в контексте 70-летия Организации, наметят совместные ориентиры для дальнейшего развития евразийской интеграции», — сказано в официальном сообщении.

По итогам заседания дипломаты примут Программу согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2016−2017 годы. Программой предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление союзных отношений между Россией и Белоруссией, защиту и продвижение их интересов на международной арене и обеспечение благоприятных внешних условий для их устойчивого социально-экономического развития. Также запланировано утверждение плана межминистерских консультаций между на 2016 год.

С целью участия в совместном заседании коллегий 26−27 октября министр иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей будет находиться в Москве. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе данной встречи, сказано в официальном сообщении, «будут обсуждены ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе в международных организациях».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко отказался исполнять свои обещания и до сих пор не признал независимость Южной Осетии и Абхазии (что не мешает белорусским госпредприятиям продавать свою продукцию в эти страны). Лукашенко отказался поддержать Россию по «украинской проблеме» и избегал признания де-юре воссоединения Крыма с Россией, отверг план федерализации Украины и поддержал киевскую хунту с первых дней её существования. В августе 2014 года Лукашенко отказался поддержать Россию в режиме ответных санкций и предоставил возможность западным компаниям минимизировать издержки через «белорусский продовольственный оффшор».