Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 22:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов после итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» порассуждал о национализме. Общение с журналистами состоялось сегодня, 22 октября, в Сочи.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации.

Путин отметил, что всегда существует опасность перерастания патриотизма в национализм. Это опасная тенденция, подчеркнул российский лидер, которую власти должны предотвратить, так как ничего хорошего она не сулит.

При этом президент заявил, что самый большой националист в России — он сам. Путин заявил, что «правильный национализм» — это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это пошло на благо народа.

«Если под национализмом понимается нетерпимость к другим или шовинизм, то это будет разрушать нашу страну, которая изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, — сказал Путин. — Это не только тупиковый путь — это путь к саморазрушению. Россия сделает все, чтобы этого не случилось», — добавил он.