Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2015, 21:32 — ИА Регнум. Во время общения с журналистами после итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин провел интересную историческую параллель.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации отвечает на вопросы журналистов.

Один из журналистов сказал, что люди во всем мире внимательно следят за Путиным и восхищаются им. Затем он задал Путину вопрос о том, как российский лидер может себя охарактеризовать в связи с тем, что сейчас он является одним из самых демонизируемых и в то же время — самых популярных лидеров в мире.

На этот вопрос Путин ответил своеобразно: «Вы знаете, я хочу быть правильно понятым, чтобы если я провожу какие-то там исторические экскурсы, чтоб никто не говорил, что я себя с кем-то сравниваю, а то начнут всё передергивать. Когда-то, когда Бисмарк появился на международной европейской арене, про него сказали: «Он опасный человек — он говорит то, что думает». Вот я тоже всегда стараюсь говорить то, что думаю, чтобы разговор был более конкретным и более эффективным. Может быть, это и является той привлекательной вещью и многим импонирует, потому что немногие могут себе так позволить. Но Россия — может».

Отто фон Бисмарк — первый канцлер Германской империи, в ХIX веке осуществивший план объединения Германии и прозванный «железным канцлером». Именно благодаря политике Бисмарка разрозненные германские государства объединились вокруг Прусского королевства в Германскую империю.